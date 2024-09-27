Девочка получила ожоги I и II степени в детсаду во Всеволожском районе

Четырехлетняя девочку с химическими ожогами ягодиц I и II степени, которые она получила в частном детском саду, госпитализировали в Мурино Всеволожского района 25 сентября около 12:00.

По предварительным данным, травму ребенок получил в туалете. Родители девочки полагают, что причиной могли быть химические средства, которыми обрабатывали унитаз.

Как сообщает ren.tv, когда пострадавшая обратилась к воспитателям, они не оказали ей помощи. В МВД сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.