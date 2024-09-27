В США провели вторую в истории казнь с использованием азота

В штате Алабама прошла вторая в истории США смертная казнь азотом, сообщает AP.

Казненным был 59-летний Алан Юджин Миллер, который был признан виновным в убийстве трех мужчин в 1999 году. В 2022 году власти пытались привести смертный приговор в исполнение с помощью инъекции, однако врачи не смогли этого сделать.

В январе в Алабаме азотом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году.