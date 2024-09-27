Пенсионерка из Ленобласти потеряла миллион рублей, скачав файл в мессенджере

Пенсионерка из Гатчины скачала файл в популярном мессенджере и открыла его, после чего на мобильном телефоне пожилой женщины появилось постороннее приложение.

Затем со счета 72-летней женщины списали миллион рублей. Сообщение в мессенджере пострадавшая получила 24 сентября. Ей написал неизвестный под предлогом того, что пенсионерка не прошла диспансеризацию.

Пострадавшая обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве.