Пенсионерка из Ленобласти потеряла миллион рублей, скачав файл в мессенджере

Поделиться
Телефон
Фото: Baltphoto.ru

Пенсионерка из Гатчины скачала файл в популярном мессенджере и открыла его, после чего на мобильном телефоне пожилой женщины появилось постороннее приложение.

Затем со счета 72-летней женщины списали миллион рублей. Сообщение в мессенджере пострадавшая получила 24 сентября. Ей написал неизвестный под предлогом того, что пенсионерка не прошла диспансеризацию.

Пострадавшая обратилась в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Вам будет интересно
Пенсионерка из Ленобласти потеряла миллион рублей, скачав файл в мессенджере мессенджер, Ленинградская область, Гатчина
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4664
Автор