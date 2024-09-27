Умерла знаменитая актриса из Гарри Поттера

Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Ей было 89 лет.

О смерти сообщают сыновья актрисы Крис Ларкин и Тоби Стивенс. Актриса умерла рано утром в больнице в окружении родных и близких.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Nакже известна по роли вдовствующей графини Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон».