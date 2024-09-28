Украине передали 45-летние истребители F-16

Нидерланды отправили Киеву партию старых истребителей.

Украина получит от Нидерландов партию старых истребителей F-16, находившихся на вооружении с 1979 года. Об этом заявил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс

В Нидерландах состоялся прощальный полет культового F-16. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии, — написал он в соцсетях.