Украине передали 45-летние истребители F-16

Нидерланды отправили Киеву партию старых истребителей.
Украина получит от Нидерландов партию старых истребителей F-16, находившихся на вооружении с 1979 года. Об этом заявил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс
В Нидерландах состоялся прощальный полет культового F-16. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии, — написал он в соцсетях.
Вам будет интересно
Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в Украине в 2025 году, чтобы укрепить свою власть. Об этом сообщает The...
27.09.2024 51