Холодный фронт накроет Ленобласть и Петербург на выходных

В регионах ожидается похолодание и дожди.

В Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленинградской области на этих выходных ожидается ненастная погода. Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, в субботу пройдут дожди, местами также возможны ливни с грозой. Температура воздуха при этом составит порядка 16 градусов днем.

Дожди, всё ещё кратковременного характера пройдут в субботу и воскресенье, но интенсивность их должна быть меньше в воскресенье. В субботу еще и грозы вероятны с отдельными ливнями, но это уже окончание летнего процесса, — рассказал синоптик.

В воскресенье будет еще прохладнее. По оценкам Колесова, столбики термометров покажут до +13 градусов.

Впрочем, на следующей недели погода в регионах начнет улучшаться за счет антициклона «TITUS». По крайней мере, вероятность осадков будет минимальной, а температура составит в пределах 10-13 градусов.