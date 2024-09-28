На отца погибших под Красноярском детей могут завести уголовное дело

Именно он распылил по дому средство от насекомых.

На мужчину, чьи дети погибли в Красноярском крае в результате отравления, могут возбудить уголовное дело. Следствие считает, что глава семейства пренебрег мерами безопасности при использовании инсектицида.

Как утверждает Shot, мужчине грозит ответственность в рамках статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности. При этом следствие подчеркивает, что подозреваемый единственный выпил таблетку от живота, когда почувствовал недомогание.

Напомним, трагедия произошла в одном из поселков Красноярского края. После использования инсектицида вся семья почувствовала себя плохо. Четверо детей в результате отравления погибли, отец и мать были госпитализированы в тяжелом состоянии и уже выписаны домой. Также известно, что женщина находится на последнем месяце беременности. Врачам удалось сохранить жизнь нерожденного малыша.