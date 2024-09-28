Конец неделе встретит жителей Ленобласти ливнями и грозой

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Фото: МЧС России по Ленинградской области

В регионе ожидается ухудшение погодных условий.

В воскресенье в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами в прибрежных районах порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., днем +9…+14 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — передает региональный МЧС.
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