Конец неделе встретит жителей Ленобласти ливнями и грозой

В регионе ожидается ухудшение погодных условий.

В воскресенье в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами в прибрежных районах порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., днем +9…+14 гр. Атмосферное давление будет повышаться, — передает региональный МЧС.