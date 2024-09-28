Названы районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей

Роспотребнадзор представил обновленные данные по ситуации с сезоном активности клещей в регионе.

Всего с начала сезона активности клещей в Ленинградской области нарастающим итогом зарегистрировано 6522 контакта жителей с паразитами. Это выше среднемноголетнего уровня на 3,4%, приводит данные Роспотребнадзор.

С начала 2024 года зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 32 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), — сообщает ведомство.

Наибольшее количество жалоб на укусы клещей зарегистрировано в следующих районах области:

♦ Приозерский (926),

♦ Выборгский (848),

♦ Гатчинский (806),

♦ Тихвинский (719),

♦ Всеволожский (571),

♦ Тосненский (389).