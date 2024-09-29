Женщину убили шилом и канцелярским ножом в Тосненском районе

Суд арестовал 49-летнего жителя города Никольское Тосненского района. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве 46-летней знакомой.

По версии следствия, мужчина и женщина 27 сентября, употребив спиртное, поссорились в одной из котельных Никольского. Обвиняемый 14 раз ударил свою жертву производственным шилом и три раза полоснул канцелярским ножом.

Женщина скончалась на месте. Мужчина на допросе вину признал в полном объеме.