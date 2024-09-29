Буркина-Фасо обещало России не размещать оружие в космосе первым

Министры иностранных дел России и Буркина-Фасо провели переговоры и подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).
«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран», – сообщили в российском МИД
По данным Всемирного банка в 2022 году относит ВВП Буркина-Фасо составил около $19,6 млрд – $859 на душу населения. Более 40 % граждан имеют доход менее $1 в день.
Вам будет интересно
Японские военные самолеты 23 сентября выпустили предупредительные ракеты в сторону российского самолета-разведчика Ил-38. По версии японцев, он нарушил в воздушное...
24.09.2024 974