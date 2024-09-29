Буркина-Фасо обещало России не размещать оружие в космосе первым

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Флаг России
Фото: Baltphoto.ru

Министры иностранных дел России и Буркина-Фасо провели переговоры и подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).   

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран», – сообщили в российском МИД

По данным Всемирного банка в 2022 году относит ВВП Буркина-Фасо составил около $19,6 млрд – $859 на душу населения. Более 40 % граждан имеют доход менее $1 в день.

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24.09.2024 974
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