Буркина-Фасо обещало России не размещать оружие в космосе первым

Министры иностранных дел России и Буркина-Фасо провели переговоры и подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего укрепления тесной внешнеполитической координации двух стран», – сообщили в российском МИД

По данным Всемирного банка в 2022 году относит ВВП Буркина-Фасо составил около $19,6 млрд – $859 на душу населения. Более 40 % граждан имеют доход менее $1 в день.