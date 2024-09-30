Россиян могут обязать доплачивать за новое жилье при расселении из аварийного фонда — СМИ

Минстрой хочет пересмотреть порядок расселения аварийного жилья.

Минстрой РФ подготовил обновленную программу расселения аварийного жилья. Как утверждает «Коммерсантъ», условия предоставления жилплощади могут ужесточить.

Так, ведомство хочет обязать россиян, подпадающих под действие программы, доплачивать за новое жилье, если его стоимость ниже старого.

Также Минстрой намерен изменить подход к расселению квартир в соцнайме и снизить размеры компенсаций.

Из компенсации будут вычитаться расходы на снос дома или проведение ремонтно-восстановительных работ, — передает издание.