В Петербурге 4 дня ищут пропавшего 78-летнего пенсионера

Пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся.
Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Морозова Владимира Павловича. 78-летний мужчина ушел из дома в Шушарах 26 сентября и бесследно пропал.
Если вы располагаете какими-либо данными о местонахождении пенсионера, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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