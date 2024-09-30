В Петербурге 4 дня ищут пропавшего 78-летнего пенсионера

Пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Морозова Владимира Павловича. 78-летний мужчина ушел из дома в Шушарах 26 сентября и бесследно пропал.

Если вы располагаете какими-либо данными о местонахождении пенсионера, просьба срочно сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.