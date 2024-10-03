В Агалатово внучка спасла жизнь бабушке, в слезах вызвав скорую

Во Всеволожском районе Ленобласти 11-летняя девочка спасла свою бабушку, у которой начались судороги во сне. Ребенок не растерялся и набрал 112.

Девочка была очень испугана и в слезах пыталась объяснила диспетчеру, что происходит. Диспетчер успокоила ребенка, и маленькая заявительница смогла четко ответить, что с бабушкой, есть ли рядом кто-то из взрослых и какой номер дома. Также девочка по инструкции от врачей повернул бабушке голову и стала ждать бригаду.

Прибывшие на место медики оказали пенсионерке помощь и в стабильном состоянии госпитализировали. 11-летнюю внучку похвалили за храбрость, она осталась с родственниками, которые оперативно приехали.