Экс-премьер Британии раскрыл, что могло предотвратить СВО на Украине

По словам Джонсона, избежать военного конфликта могло переназначение Трампа.
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон уверен, что, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, это могло бы предотвратить начало СВО на Украине.
Я не думаю, что он (Трамп) захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок с того, что сделал Америку великой, а не с того, что снова сделал великим Советский Союз, — заявил Джонсон иностранным СМИ.
Правда, экс-премьер Британии, вероятно, всё же ошибся, упомянув СССР. Распался он еще в 1991 году.
Вам будет интересно
Бывший британский премьер-министр заявил, что жаждет воевать за Украину, но не может, поскольку не считает себя одаренным генералом. Российским пранкерам Вовану...
04.09.2024 228