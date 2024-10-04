Экс-премьер Британии раскрыл, что могло предотвратить СВО на Украине

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По словам Джонсона, избежать военного конфликта могло переназначение Трампа.

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон уверен, что, если бы президентом США в 2022 году был Дональд Трамп, это могло бы предотвратить начало СВО на Украине.

Я не думаю, что он (Трамп) захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок с того, что сделал Америку великой, а не с того, что снова сделал великим Советский Союз, — заявил Джонсон иностранным СМИ.

Правда, экс-премьер Британии, вероятно, всё же ошибся, упомянув СССР.  Распался он еще в 1991 году.

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04.09.2024 228
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