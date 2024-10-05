Труп женщины с гематомами нашли на пепелище в Сиверском

Днем 4 октября в полицию Гатчинского района поступило сообщение о теле женщины, обнаруженном после пожара на улице Военный Городок в поселке Сиверский.

В квартире, предположительно, найдена 35-летняя хозяйка. На шее и лице были заметны гематомы. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Проводится проверка.