Труп женщины с гематомами нашли на пепелище в Сиверском

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Днем 4 октября в полицию Гатчинского района поступило сообщение о теле женщины, обнаруженном после пожара на улице Военный Городок в поселке Сиверский.

В квартире, предположительно, найдена 35-летняя хозяйка. На шее и лице были заметны гематомы. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. Проводится проверка.

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24.09.2024 280
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