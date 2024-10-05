Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.