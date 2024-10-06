Гололедица, туман и до -1°С: что готовит погода жителям Ленобласти в начале недели

МЧС представило прогноз погоды в регионе на 7 октября.

В понедельник, 7 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, а в отдельных районах региона ночью опустится туман.

Ветер ночью юго-западный, западный 2-6 м/с, днем северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 гр., местами, преимущественно на севере, до +8 гр., днем +9…+14 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться, — передает региональный МЧС.