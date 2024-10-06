Новая неделя встретит россиян магнитными бурями

Магнитосфера планеты будет находиться в возмущенном состоянии.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник Землю накроет очередная магнитная буря. Ее мощность в пике достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1.

Как показано на графиках, возмущения в магнитосфере будут фиксироваться в ночь на понедельник вплоть до раннего утра. Затем индекс геомагнитной активности спадет до четырех баллов.

Новая магнитная буря начнется с 12 дня и закончится только к 18 вечера.