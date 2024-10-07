Иностранец из Ленобласти найден мертвым за мусорным контейнером в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 6 октября сообщили о теле мужчины в крови, обнаруженном за мусорным контейнером на Октябрьской набережной.

В канаве с ножевыми ранениями груди лежал 31-летний гражданин Узбекистана. В карманах одежды найдены банковская карта и абонемент в фитнес-клуб. По данным полиции, иностранец жил в квартире на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района.

Следственным отделом Невского района Санкт-Петербурга заведено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.