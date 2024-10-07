Депутат предложил ввести уголовное наказание за порчу и привороты

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов считает, что наведение порчи и приворот могут оказать негативное влияние на человека. Поэтому их можно рассматривать как покушение на жизнь и здоровье.
«Навести порчу, вернуть любимого, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, – это попытка воздействовать на другого человека. Должно быть уголовно наказуемо, если человек пытается другому нанести ущерб его здоровью и жизни», – сказал Александр Спиридонов
По словам депутата, он уже готовит соответствующий законопроект вместе со священником Федором Лукьяновым.
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