Депутат предложил ввести уголовное наказание за порчу и привороты

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов считает, что наведение порчи и приворот могут оказать негативное влияние на человека. Поэтому их можно рассматривать как покушение на жизнь и здоровье.

«Навести порчу, вернуть любимого, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, – это попытка воздействовать на другого человека. Должно быть уголовно наказуемо, если человек пытается другому нанести ущерб его здоровью и жизни», – сказал Александр Спиридонов

По словам депутата, он уже готовит соответствующий законопроект вместе со священником Федором Лукьяновым.