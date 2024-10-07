Польша планирует построить забор на границе с Россией и Беларусью, нарастить военный бюджет

Польша начнет строительство фортификационных сооружений на границах с Россией и Беларусью к концу 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

«В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов системы East Shield на польских военных полигонах, а в этом году мы начнем строительство первых элементов на северной и восточной границах», – сказал Цезарий Томчик

По словам заместителя министра обороны, в строительстве поучаствуют Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и США. Также Польша увеличит расходы на оборону. В 2024 году они составят 4,2 % от ВВП, в 2025 – 4,7%.

Цезарий Томчик отметил, что польское Минобороны устраняет пробелы в оснащении армии, заключив контракты на поставку вооружений на сумму более €4 млрд.