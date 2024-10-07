За три месяца материальное положение ухудшилось у 19 % жителей России – ФОМ

Как следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 19 % россиян считают, что их материальное положение ухудшилось за последние три месяца.

Еще 14 % респондентов считают, что в будущем их ждет ухудшение. У 69 % опрошенных материальное положение за три месяца не изменилось, у 10 % улучшилось. Выразили надежду, что ситуация улучшится в ближайший год, 25% граждан. А 40 % прогнозируют, что значимых перемен не будет.

«Плохим» свое материальное положение называют 17 % респондентов. Количество россиян, считающих, что у них «среднее» благосостояние составило 59 %. «Хорошее» материальное положение у 23 %.

Опрос проводится поквартирно 13-15 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. В нем участвовали 1,5 тысячи человек. Статистическую погрешность оценивают до 3,6 %.