Мост через реку Градуевку закрывается на капремонт

К концу недели на капитальный ремонт закроется мост через реку Градуевку на дороге между поселками Зверево и Малиновка в Выборгском районе Ленобласти.
Автомобилистам придется объезжать мост по трассе «Скандинавия» и Старовыборгскому шоссе. Подробная схема ниже.
Движение автобусов при этом сохранится. С двух сторон от моста были обустроены разворотные площадки и остановки, также построен пешеходный мостик.
Вам будет интересно
В 47-м регионе начали применять вибрационную разметку. Участок Гостилицкого шоссе получил новую дорожную разметку. В частности, она нанесена между поселком Петровский...
23.09.2024 319