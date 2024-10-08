Мост через реку Градуевку закрывается на капремонт

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К концу недели на капитальный ремонт закроется мост через реку Градуевку на дороге между поселками Зверево и Малиновка в Выборгском районе Ленобласти.

Автомобилистам придется объезжать мост по трассе «Скандинавия» и Старовыборгскому шоссе. Подробная схема ниже.

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Фото: t.me/dorogi_47

Движение автобусов при этом сохранится. С двух сторон от моста были обустроены разворотные площадки и остановки, также построен пешеходный мостик.

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23.09.2024 319
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