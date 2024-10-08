ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Вчера, 7 октября, ВС РФ нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

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Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, три 155-мм гаубицы М198 и 105-мм орудие M119 производства США, а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР. Потери противника составили до 855 военнослужащих, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 105-мм орудие M119 производства США и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял свыше 495 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.