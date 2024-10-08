Детсад на 160 воспитанников построят во Всеволожске

Во Всеволожске появится новый детский сад на улице Ленинградская. Контракт на строительство объекта уже заключен.

Трехэтажное дошкольное учреждение вместит в себя 160 воспитанников. В саду будут группы развивающей направленности, две логогруппы по 10 детей и две ясельные группы.

Строительство детского сада планируют завершить к осени 2025 года.