Детсад на 160 воспитанников построят во Всеволожске

Во Всеволожске появится новый детский сад на улице Ленинградская. Контракт на строительство объекта уже заключен.
Трехэтажное дошкольное учреждение вместит в себя 160 воспитанников. В саду будут группы развивающей направленности, две логогруппы по 10 детей и две ясельные группы.
Строительство детского сада планируют завершить к осени 2025 года.
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