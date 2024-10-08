«Мы не скрываем»: Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает некоторые контакты с Украиной

В основном они касаются обмена военнопленными и других гуманитарных вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом. Они касаются, например, обмена военнопленными. Об этом глава республики рассказал журналисту Павлу Зарубину перед саммитом СНГ в Москве.

Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы вместе здесь работаем с россиянами, — заявил Лукашенко.