Ограничения будут вызваныдорожными работами.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредил о дорожных ограничениях на 35-м километре трасс А-120 и на 55-м километре А-180 в период с 9 по 13 октября.

В связи с производством работ по восстановлению бортового камня, входных оголовков водоотводных лотков и монтажу барьерного ограждения в период с 9 до 13 октября будет полностью перекрыт съезд с федеральной трассы А- 180 «Нарва» на федеральную трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в направлении Гатчины, — указано в сообщении.