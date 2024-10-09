Мужчина украл компьютер у своей матери в Гатчине

Росгвардейцы задержали двух мужчин, которые украли компьютер у жительницы Гатчины 6 октября, пока ее не было дома. Обнаружив пропажу, пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых 7 октября около 02:35 на улице Радищева. Ими оказались неоднократно судимый 39-летний сын пострадавшей и его знакомый.

Мужчин доставили в отдел полиции. Известно, что сын пострадавшей ранее судим за кражу и незаконное хранение наркотиков.