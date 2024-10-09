Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы М198 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК «С-200» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.