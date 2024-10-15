Роскомнадзор не станет снимать блокировку с Discord

В ведомстве для этого пока не видят оснований.

Роскомнадзор не намерен снимать блокировку с Discord, поскольку для этого пока нет оснований. В ведомстве напомнили, что сервис нарушал российское законодательство, распространяя недостоверную информацию.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, — заявили в ведомстве.