Игорь Джалилян осужден за похищения шестерых жителей Ленобласти

Поддержано гособвинение в отношении 38-летнего петербуржца Игоря Джалиляна. Ему предъявлены обвинения в похищении человека с угрозой и применением насилия, вымогательстве, грабеже, разбое, похищении паспорта и других документов.

Следствию удалось доказать, что Игорь Джалилян состоял в организованной преступной группировке из шести человек, в том числе сотрудника полиции. Сообщники с января 2016-го до февраля 2017 года совершили шесть похищений в Кировском районе.

У жертв вымогали деньги и имущество. Игорь Джалилян признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его показания помогли изобличить подельников. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.