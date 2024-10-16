Жителя Всеволожского района госпитализировали после взрыва самогонного аппарата

Бригада скорой помощи спасла мужчину с серьезными ожогами, пострадавшего во время взрыва самогонного аппарата в частном доме в СНТ Сертолово Всеволожского района.

Медиков мужчина встретил возле разрушенного гаража. Фельдшеры сняли с него одежду, уложили на чистые простыни и ввели необходимый препарат. После пациента госпитализировали в ожоговый центр, где направили в реанимацию.

«Мужчина был весь обожжен. Мы с напарницей Людой Борисовой сразу же сняли с него одежду, уложили его на чистые простыни, сразу ввели необходимый препарат. Забегаю на секунду на разведку в дом: все пищит, разрушена часть стены… Кричу, чтобы все выходили на улицу и ждали пожарных, в доме были жена и дочь пострадавшего», – рассказал фельдшер Максим Клименко

К месту происшествия также прибыли пожарные. Из поврежденного дома эвакуировали жену и дочь обожженного мужчины.