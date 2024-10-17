Положили не на ту полку: эндокринолог о нашумевшем зефире со слабительным эффектом

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Специалист предположил, что десерт для диабетиков разместили в магазинах не на те полки.

Причиной недомогания у нескольких десятков человек после употребления зефира могло стать незнание людей, что десерт предназначен для диабетиков. Сахарозаменитель мальтит в составе продукта может провоцировать различные расстройства, связанные с ЖКТ. Об этом заявил эндокринолог Александр Древаль.

Это вещество является безопасным для употребления у людей, потому что оно для них обладает низкой токсичностью. <…> Оно может вызывать в кишечнике местные реакции. Причем эти реакции, которые описываются — они характерны для большинства сахарозаменителей, — предположил врач.  
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15.10.2024 155
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