Это может входить в секретную часть плана, представленного главой киевского режима.

Победный план Владимира Зеленского может предполагать наращивание присутствия стран НАТО на Украине. Речь идет как об инфраструктуре альянса, так и непосредственно о военном контингенте.

Как пишет иностранная пресса, это может быть отражено в секретной части плана Зеленского, которая не афишируется. Среди других уже известных пунктов документа: вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на удары вглубь России и размещение «неядерного пакета сдерживания».