Молодой водитель врезался в дерево и серьезно пострадал в Лужском районе

В экстренные службы 17 октября около 14:00 сообщили о ДТП в Толмачевском городском поселении Лужского района.
Требовалось деблокировать человека. На место выезжала дежурная смена 137-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.
По данным полиции, 20-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и въехал в дерево. Молодой человек получил травмы, с места его забрали в больницу на скорой.
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26.05.2024 1511