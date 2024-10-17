Молодой водитель врезался в дерево и серьезно пострадал в Лужском районе

В экстренные службы 17 октября около 14:00 сообщили о ДТП в Толмачевском городском поселении Лужского района.

Требовалось деблокировать человека. На место выезжала дежурная смена 137-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

По данным полиции, 20-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и въехал в дерево. Молодой человек получил травмы, с места его забрали в больницу на скорой.