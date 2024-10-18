В Выборге эвакуировали 20 человек из дома из-за пожара. Есть пострадавшая

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В экстренные службы 18 октября около 07:30 сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на улице Железнодорожной, 15, в Выборге. На место прибыли сотрудники 52-й и 53-й пожарно-спасательных частей и 110-й пожарной части.

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Фото: 47news.ru, скриншот видео из соцсетей

Огонь охватил подвал на площади 20 квадратных метров. Из квартир эвакуировали 20 человек, восьмерых взрослых и двоих детей вывели со спасательными устройствами.

Пожар ликвидировали к 09:26. По предварительным данным, пострадала женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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23.05.2022 1966
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