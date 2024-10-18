Финская полиция заявила о попадании в страну оружия с Украины

Причем по мере завершения конфликта объемы контрабанды могут вырасти.

В руки финских преступников могло попасть боевое оружие с территории Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Более того, объемы контрабанды оружия могут в будущем увеличиться, считает финская полиция.

По мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать все больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок, — указано в сообщении.