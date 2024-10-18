Выходные встретят жителей Ленобласти теплой и солнечной погодой

Местами воздух в регионе прогреется до +13 градусов.
В субботу в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Порывы ветра составят в пределах 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1…+6 гр., местами до -2 гр., днем +8…+13 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться, — рассказали в МЧС региона.
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18.10.2024 13