Выходные встретят жителей Ленобласти теплой и солнечной погодой

Местами воздух в регионе прогреется до +13 градусов.

В субботу в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Порывы ветра составят в пределах 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1…+6 гр., местами до -2 гр., днем +8…+13 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться, — рассказали в МЧС региона.