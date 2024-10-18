Выходные встретят жителей Ленобласти теплой и солнечной погодой

Поделиться
c78496d366642c9412ce0085dea13f9c
Фото: МЧС России по Ленинградской области

Местами воздух в регионе прогреется до +13 градусов.

В субботу в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Порывы ветра составят в пределах 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1…+6 гр., местами до -2 гр., днем +8…+13 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться, — рассказали в МЧС региона.
Вам будет интересно
Выходные встретят жителей Ленобласти теплой и солнечной погодой погода, Ленобласть
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать пролет кометы
Небесное явление ожидается в ночь на 19 октября.  В октябре этого года рядом с планетой Земля пролетает комета C/2023 A3 или...
18.10.2024 13
Автор