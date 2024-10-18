ВЦИОМ выяснил уровень доверия президенту России

Согласно опросам, текущий уровень доверия Владимиру Путину превышает 77%.
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия президенту РФ Владимиру Путина составляет 77,1%. Такие данные приводит ТАСС.
На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,1% участников опроса (минус 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности президента не изменился с прошлой недели и составляет 74,4%, — заявили аналитики.
Тем временем работу правительства одобряют 49,5% респондентов, а премьер-министра Михаила Мишустина – 52,8%.
Вам будет интересно
Президент России рассказал о секрете женщин из России, который мужчины не могут разгадать. В ходе пленарного заседания Евразийского женского форума президент...
18.09.2024 266