Трое граждан РФ могли пострадать при пожаре в турецком отеле

Отель вспыхнул в курортном городке Бельдиби в провинции Анталья накануне.
В отеле Imperial Sunland Resort в Турции накануне, 18 октября, произошел пожар. По данным Shot, в нем также проживали туристы из России.
Как передает источник, возгорание произошло на пятом этаже гостиницы. Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали туристов. У пострадавших было зафиксировано отравление продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Туристов из России уже выпустили из больницы и расселили по другим гостиницам.
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