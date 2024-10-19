Трое граждан РФ могли пострадать при пожаре в турецком отеле

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Отель вспыхнул в курортном городке Бельдиби в провинции Анталья накануне. 

В отеле Imperial Sunland Resort в Турции накануне, 18 октября, произошел пожар. По данным Shot, в нем также проживали туристы из России.

Как передает источник, возгорание произошло на пятом этаже гостиницы. Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали туристов. У пострадавших было зафиксировано отравление продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Туристов из России уже выпустили из больницы и расселили по другим гостиницам.

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16.10.2024 199
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