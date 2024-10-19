В Ленобласти задержали женщину за серию поджогов домов в одной из деревень Ленобласти

Женщина может быть причастна к пяти пожарам, случившимся за три дня.
В Ленинградской области полиция задержала 47-летнюю женщину, подозреваемую в серии поджогов частных домов в деревне Званка Киришского района.
По имеющейся информацией, задержанная проживает в посёлке Будогощь. Правоохранительные органы полагают, что именно она причастна к пожарам в пяти домах в период с 14 по 17 октября. Часть построек были полностью уничтожены.
Один из потерпевших оценил ущерб в миллион рублей. Мотивы женщины пока не известны.
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