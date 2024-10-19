Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Группировка войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Зоряное.
В субботу, 19 октября, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль бойцами группировки войск «Юг» населенного пункта Зоряное в Донецкой Народной Республике.
В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики, — передает оборонное ведомство.
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