Le Monde: США не возражают против приглашения Украины в НАТО

У США больше «нет принципиальных возражений» против приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на результаты переговоров Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Кира Стармера в Берлине 18 октября.
По информации издания, американский лидер может начать процесс подготовки приглашения Украины в НАТО в переходный период, когда на президентских выборах в США победит Камала Харрис.
Также лидеры четырех стран обсудили разрешение ВСУ наносить удары западным оружием по целям на территории России. Франция и Великобритания поддерживают, США и Германия пока против.
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