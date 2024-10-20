Le Monde: США не возражают против приглашения Украины в НАТО

У США больше «нет принципиальных возражений» против приглашения Украины в НАТО. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на результаты переговоров Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Кира Стармера в Берлине 18 октября.

По информации издания, американский лидер может начать процесс подготовки приглашения Украины в НАТО в переходный период, когда на президентских выборах в США победит Камала Харрис.

Также лидеры четырех стран обсудили разрешение ВСУ наносить удары западным оружием по целям на территории России. Франция и Великобритания поддерживают, США и Германия пока против.