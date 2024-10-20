Школьница спустя семь лет рассказала о надругательстве иностранца в Ленобласти

Как сообщает 20 октября СК России, Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетних в Ленинградской области.
В полицию обратилась педагог-психолог Лужской межрайонной больницы. По словам девочки, оказавшейся в тяжелой ситуации, она и ее сестра пережили сексуальное насилие семь лет назад. Сейчас старшей из пострадавших 14 лет, младшей – 11.
В преступлении подозревается гражданин Узбекистана. Тогда ему было 26 лет. Известно, что мужчина покинул Россию 15 дней назад. На момент подготовки публикации он объявлен в розыск.
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