В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение

Ограничения будут введены с 21 по 25 октября на транспортном отсеке Невской стороны внутреннего кольца КАД. Это необходимо для регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле КЗС.
Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на срок до 10 минут.
Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
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20.10.2024 36