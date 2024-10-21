Подростку угрожали игрушечным пистолетом из-за девочки во Всеволожске

В ночь на 20 октября полиция Всеволожского района получила сообщение от местного жителя. В парке на Колтушском шоссе во Всеволожске подростки угрожали его 13-летнему сыну чем-то похожим на пистолет.

Установлено, что между семиклассником и восьмиклассниками произошел конфликт из-за девочки. Мальчику назначили встречу в парке, туда же прибыли его оппоненты-подростки.

Защитники девочки стали угрожать предметом, который был похож на пистолет. Когда полицейские нашли подростка с «оружием», оказалось, что это игрушка. Материалы проверки передадут в следственные органы.