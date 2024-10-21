Автобус сбил семилетнего ребенка в Петербурге

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на перекрестке проспектов Ударников и Наставников в Санкт-Петербурге 20 октября в 14:35.
Водитель рейсового автобуса совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть семилетнего ребенка. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
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24.06.2022 5219