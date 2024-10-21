Анна Данилюк поздравила со 100-летним юбилеем ветерана Александра Дряпина

Со 100-летним юбилеем жителя Ленинградской области и ветерана Великой Отечественной войны Александра Дряпина от имени Владимира Путина, Александра Дрозденко, всех ленинградцев и себя лично поздравила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

«Меня переполняют эмоции радости, гордости, великодушия, потому что у меня есть такая особенная возможность – обнять вас и пожелать вам от чистого сердца всего самого наилучшего. Ваша жизнь, боевые и трудовые подвиги являются для нас примером самоотверженности, благородства, чести и патриотизма. Вы – гражданин своей Великой и могущественной страны и ваши награды за мужество и героизм, проявленные в боях, тому подтверждение», – сказала Анна Данилюк

Александр Дряпин за свои подвиги награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». Анна Данилюк выразили ветерану слова благодарности и признательности, а также пожелала всего самого наилучшего.