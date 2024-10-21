Александр Дрозденко поручил разобраться с прибором учета в Сиверском

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 21 октября 2024 года к Александру Дрозденко обратился житель поселка Сиверский Гатчинского округа с просьбой помочь разобраться со счетчиком учета тепла.

Прибор установлен в 2011 году, и его предлагают заменить на новый, однако конкретных причин для этого нет. Причем из-за повисшей в воздухе ситуации рассчитывают по полному тарифу, а не по счетчикам.

«Я думаю, мы найдем аргументы, чтобы в ближайшую неделю все было сделано. Пришла информация от председателя комитета госжилнадзора Ленобласти Дениса Беляева. Выписано предписание на новый счетчик, его предлагают заменить на новый. Я вас уверяю, во всем разберутся и доведут дело до конца. Ситуация будет ясна до конца недели», – ответил Александр Дрозденко